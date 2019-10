Aksaray'da hayvanlara şap aşılama çalışması başladı

Hayvancılık sektöründe ölüm ve hastalıkların önüne geçilmesi, verim ve kalitenin artırılması amacıyla hayvanlara uygulanan şap aşılaması başladı.Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray 'da hayvan ölümlerinin ve hastalıkların önüne geçilmesi, verim ve kalitenin artırılması amacıyla şap aşılaması başlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy, belde belde gezerek hayvanları aşılıyor. Hayvancılık sektöründe önemi büyük olan şap aşılaması Aksaray'da 300 bin büyükbaş hayvana yönelik gerçekleştirilecek. Şap aşısı yaptırmayan işletmelere ise önce uyarı sonrasında 7 bin TL'nin üzerinde cezai işlem uygulanacak.Konuyla ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, 10 araç ve 35 personelle il genelinde şap aşılamasına başladıklarını belirterek, "Bilindiği üzere ilimiz tarımsal üretimde ve hayvan sayısı bakımından Türkiye 'de ilk 10 il içerisinde yer almakta. İlimizde 300 bin adet büyükbaş hayvan 750 bin adet de küçükbaş hayvan var. Bakanlığımızın hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında ilimizde hayvan hastalıkları ile ilgili aşılamalar yapılmakta. 2 Eylül'de şap aşılaması başladı. Buradaki amacımız ve hedefimiz 300 bin büyükbaş hayvanın tamamını aşılamak. Şu anda aşılama çalışmalarımız titizlikle yaklaşık 35 personelimiz ve 10 aracımızla devam ediyor. İnşallah bunu kısa süre içerisinde bitirip ilimizde 2 yıldır çıkmayan şap hastalığının bir daha çıkmaması için elimizden gelen bütün önlemleri alıyoruz" dedi."Şap hastalığı ölüm ve verim kaybına neden oluyor"Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, şap aşısının hayvancılık sektöründe çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bilindiği üzere şap bir virüs. Bu virüsten dolayı hayvan hastalıkları nedeniyle büyük verim kaybı oluyor hem et de hem de sütte. Bu aşıyı yılda 2 kere yaparak bu hastalığın çıkmasını engelliyoruz inşallah. Üreticilerden isteğimiz bu aşıyı mutlaka yaptırmaları. Yaptırmadıkları zamanda idare cezaları mevcut. Bu aşıyı yaptırdıklarında şap hastalığı denen virüsle oluşan hastalığa yakalanmayıp hem et veriminden, hem de süt veriminden kayıplar olmayacak. Bunları yaptırdıklarında hem hayvanlar verimli olacak hem de ilimiz temiz bir il olacak. Ekiplerimiz araziye köy köy, belde belde çıkıyorlar ve büyükbaş hayvanların tamamını aşılıyorlar. Aşılama yaptırmayan işletmelere önce uyarı yapıyorlar, sonra yaptırmazsa idari işlem yapıyorlar. İdari işlem de 7 bin lira civarında cezası var. Bu ceza işletme başına daha da arttı. Biz bu cezayı vatandaşlarımıza uygulamak istemiyoruz. Ama tabii aşılamayı da yapmamız gerekiyor. Çünkü şap aşısında amacımız, hedefimiz yüzde yüz. Yüzde yüz yapmadığımız zaman sıkıntı içerisindeyiz" diye konuştu."Şap aşısının uygulanması çok önemli"Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kalan ise, hayvan hastalıkları ve hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi için şap aşısının kesinlikle yaptırılması gerektiğini belirterek, "Tarım ve Orman Müdürlüğünün programı içerisinde şap aşısı uygulamasını il müdürlüğümüz başlattı. Şap aşısının uygulanması çok önemli. En azından hastalıklardan korunması, viral enfeksiyonlardan korunmak açısından gerçekten önemli. Bir işletmeye sap hastalığı girdiğinde büyük miktarda verim kaybı, yeri geldiğinde de ölümlere de sebep olabilir. En önemlisi de küçük buzağılarda hiç belirti göstermeden kalp krizi geçirtip yüksek ateşten ölümlere sevk ediyor. Bu tür olayları ortadan kaldırmak için bizim daha güzel, iyi bir şekilde hayvancılık yapabilmemiz için devletin uygulamış olduğu rutin aşıları kesinlikle üreticilerimizin yaptırması gerekir. Çünkü koruyucu hekimliktir. Koruyucu hekimlik de bir işletmede olmazsa olmazlardan. Şap hastalığıyla ilgili kontrolü 3 yıldır sağlam bir şekilde aşılar yapıldığı için hastalığı kontrol altına aldık. Geçmişte ara ara dönemlerde hastalık oldu. Bir dönem hatta Türkiye genelinde çok yaygın bir şekildeydi. Yüzde 5, yüzde 10'lara yakın bir hayvan kaybı yaşadık. Bu Türkiye ekonomisi açısından, sadece Aksaray açısından düşünmemek lazım. Türkiye genelini düşündüğümüzde büyük meblağlar ortaya çıkıyor. En azından bu kayıplar geçmişte olmasaydı biz hayvan ithalatı yapmamış olacaktık" şeklinde konuştu.26 yaşındaki işletme yetkilisi Mehmet Yıldız, "Ben işletmem de her yıl 2 kez şap aşısı yaptırıyorum. Böylelikle verimim de artıyor ve hayvanlarımın sağlığı da yerinde. Yani şap aşısı olmadan kesinlikle olmaz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY