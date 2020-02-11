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Aksaray'da İdlip şehidinin ismi yaşadığı sokağa verildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonrası şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın ismi memleketi Aksaray'daki Paşacık Mahallesinde yaşadığı 1681 sayılı sokağa verildi.

11.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:06Aksaray'da İdlip şehidinin ismi yaşadığı sokağa verildi
Suriye'nin kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonrası şehit düşen Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın ismi memleketi 'daki Paşacık Mahallesinde yaşadığı 1681 sayılı sokağa verildi.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna 3 Şubat tarihinde yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın (25) ismi yaşadığı sokağa verildi. Aksaray Belediyesi Şubat Ayı olağan Meclis toplantısının ilk oturumunda meclis üyelerimizin ortak teklifiyle alınan kararda, Şehidimiz Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın ismi Paşacık Mahallesinde ailesi ile yaşadığı 1681 No'lu sokağa verilmesi oy birliği ile kabul edildi. - AKSARAY

Kadir Yıldız, Aksaray, Piyade, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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