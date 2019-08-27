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Aksaray'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da iki araç çarpıştı: 7 yaralıAKSARAY - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

27.08.2019 15:08
Aksaray'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Aksaray'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 35. kilometresi Acıpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Y. idaresindeki 46 AY 068 plakalı otomobil, önünde seyreden Taner Y. yönetimindeki 35 ALH 10 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan İbrahim K. (62), Necip Y. (40), E.A. (15), Fatih Y. (38), İsmail Y. ve Senanur A. olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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