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Aksaray'da iki genç evde ölü bulundu

Aksaray'da iki genç evde ölü bulunduAKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde aynı evde kalan Ayşe E. (23) ve Abdulahat B. (26) ölü olarak bulundu.

19.10.2019 22:17
Aksaray'da iki genç evde ölü bulundu
AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde aynı evde kalan Ayşe E. (23) ve Abdulahat B. (26) ölü olarak bulundu. İki gencin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yol yapım firmasında işçi olarak çalışan Abdulahat B. ve aynı evde kalan Ayşe E.'nin, komşusu polisi arayıp iki gençten birkaç gündür haber alamadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis, içeriden koku gelmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri girdiğinde E. ve B'yi oda da hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde vücutlarında herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan iki gencin öldüğünü belirledi.
İki gencin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
Aksaray'da iki genç evde ölü bulundu

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Kaynak: DHA

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