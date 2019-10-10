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Aksaray'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Aksaray'da evlerden elektronik eşya ve hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

10.10.2019 12:06Aksaray'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı
Aksaray'da evlerden elektronik eşya ve hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Laleli, Çiftlik ve Cumhuriyet mahallelerindeki evlerden elektronik eşya ve hayvan hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu İbrahim B. (18) ve Hakan Y. (21) gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve otomobillerinde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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