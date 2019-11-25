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Aksaray'da iki hurda araç alev alev yandı

Aksaray'da boş arazide bulunan iki hurda araç alev alev yandı.

25.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:51Aksaray'da iki hurda araç alev alev yandı
'da boş arazide bulunan iki hurda araç alev alev yandı. ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Sanayi Sitesinde boş arazide hurda olarak bulunan iki araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede iki araç alevler içinde kalırken, sanayi esnafı tarafından itfaiye ekiplerine verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, kısa sürede alevler kontrol altına alındı. Yangın sırasında hurda araçların yanında park halinde bulunan bir araç da hasar görürken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlatırken, hasar gören araç sahibi şikayetçi oldu. - AKSARAY

İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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