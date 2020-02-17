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Aksaray'da iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Aksaray'da biri çocuk 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

17.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:29Aksaray'da iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
'da biri çocuk 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün Ereğlikapı Mahallesi'ndeki İkizler Parkı'nda yaşanan olayın ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Yapılan çalışma sonucu olaya karıştığı öne sürülen uyruklu G.G.N. (19) ile H.R.N. (22) polis ekiplerince gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.G.N. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.R.N. ise serbest bırakıldı.
Ereğlikapı Mahallesi'ndeki İkizler Parkı'nda dün yaşanan olayda, Mustafa Şahin (19) ve Doğukan Ç. (16) ile Afganistan uyruklu iki kişi tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Şahin ve Doğukan Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı öne sürülen zanlılar kaçmıştı.

Afganistan, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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