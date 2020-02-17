Haberler » 3. Sayfa » Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

17.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:08Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Ç. (25) idaresindeki 34 BVP 387 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Osman K. (38) yönetimindeki 68 AAB 544 otomobile çarptı. Kazada sürücü Osman K. yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
17.02.2020 12:47:14