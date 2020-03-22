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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'da bir otomobilin önünden giden araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

22.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:59
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Aksaray 'da bir otomobilin önünden giden araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Sağlık Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip G. (45) idaresindeki 68 ABH 347 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu önünde seyreden Serdar K. (25) yönetimindeki 68 BS 086 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulanan Ümit B. (38) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada yapılan tedavisi sonucu yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler : Aksaray, 3. Sayfa

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