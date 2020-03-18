Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si uzman çavuş 3 kişi yaralandı.
18.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:39
Aksaray 'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si uzman çavuş 3 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray-Konya kara yolu Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden B.Ş. (55) idaresindeki 60 AAE 617 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Uzman Çavuş İ.Ç. (23) yönetimindeki 68 KF 505 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürüklenerek menfeze düşerken kazada sürücüler ve Uzman Çavuş Y.C. (26) yaralandı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çağrı merkezi tarafından olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY
Kaza, Aksaray-Konya kara yolu Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden B.Ş. (55) idaresindeki 60 AAE 617 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Uzman Çavuş İ.Ç. (23) yönetimindeki 68 KF 505 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürüklenerek menfeze düşerken kazada sürücüler ve Uzman Çavuş Y.C. (26) yaralandı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çağrı merkezi tarafından olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY
Kaynak: İHA
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