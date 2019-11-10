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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

10.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:14Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Recep Keser (48) idaresindeki 68 KK 102 plakalı otomobil ile Niyazi Gökkuş (46) yönetimindeki 68 DA 737 plakalı otomobil, merkeze bağlı Akhisar köyü yakınlarında çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Meltem (16), Can (10) ile Kıymet Keser (40), Türkan Karkın (49), Yüksel Gökkuş (41) ve Gülçin Katı (15) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Recep Keser, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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