Haberler » Güncel » Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Haber

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

AKSARAY'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

11.11.2019 00:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:04Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

AKSARAY'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında köyü yolunda meydana geldi. Recep Keser (48) yönetimindeki 68 KK 102 plakalı otomobil, Niyazi Gökkuş (46) yönetimindeki 68 DA 737 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Türkan Karkın (49), Yüksel Gökkuş (41), Meltem Keser (16), Can Keser (10), Kıymet Keser (40) ve Gülçin Katı (15) yaralandı. Yaralılardan otomobilde sıkışan sürücü Gökkuş, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Akhisar, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:13 Askeri araç devrildi: 7 yaralı
00:06 Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
00:06 Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması...
00:05 ÇAPA'DA KAFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ -2
00:05 Batman'da askeri araç devrildi: 3'ü ağır 7 yaralı
00:02 Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu
23:43 Bolivya'da ABD destekli darbe: Genelkurmay Başkanının istifasını istediği Devlet Başkanı Morales görevi bıraktı
23:00 Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var
22:38 Fatih'te kanlı infaz! Kafede oturan adamı kurşun yağmuruna tuttu
22:27 Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
11.11.2019 00:19:00