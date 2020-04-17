Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Aksaray'da 'inadına üretim, inadına yatırım' sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluştu

Aksaray'da korona virüse karşı sergilenen etkin mücadele kapsamında "İnadına üretim, inadına yatırım" sloganıyla Ticaret Borsası tarafından 5 bin fidan toprakla buluşturularak doğaya yatırım yapıldı.

17.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:04
Aksaray'da 'inadına üretim, inadına yatırım' sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluştu
Aksaray 'da korona virüse karşı sergilenen etkin mücadele kapsamında "İnadına üretim, inadına yatırım" sloganıyla Ticaret Borsası tarafından 5 bin fidan toprakla buluşturularak doğaya yatırım yapıldı.

Korona virüs önlem ve tedbirleri kapsamında etkin bir mücadele sergilenen Aksaray'da Ticaret Borsası tarafından "İnadına üretim, inadına yatırım" sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ticaret Borsası çevresinde bulunan arazide 5 yaşındaki fidanlar Borsa Başkanı Hamit Özkök, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, iş adamı Fatih Batı ve borsa görevlileri tarafından dikildi.

2013 yılından bu yana 118 bin fidan toprakla buluşturuldu

Burada bir açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, korona virüse karşı korona virüse rağmen inadına üretim, inadına yatırım yaptıklarını belirterek, "Borsalar ne yapıyor? İşte borsalar hayatın içerisinde her türlü işleyişte ticaretinden üretimine, üretimden sofraya varana kadar olan aşamada görev yapmakla birlikte doğal ortamlarda da insanlarımıza güzel ortamlar sağlamak, ağaçlandırma faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte inşallah borsamızın bünyesinde bulunan 200 dönümlük bir alanda ağaçlandırma faaliyetlerini korona virüse rağmen 'İnadına üretim, inadına yatırım' diyerek çalışan teşkilatımız bu manada da sosyal içeriklere de değer vererek ağaçlandırma kampanyası başlatmıştı. İşte gördüğünüz gibi bölge müdürlüğümüzün de gönderdiği 5 yaşındaki ağaçlarımızı Aksaray'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 2013 yılından bu yana 113 bin fidan diktik, bugün burada 5 bin fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bununla birlikte 118 bin fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu Aksaray Ticaret Borsası gerçekleştiriyor. İnşallah Rabbim bunların gelişerek bize altında oturmayı nasip etsin" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bakanımızın da talimatları ile Kasım ayında 11 milyon fidanı toprakla buluşturmuştuk. İlimizde de 100 bin fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bugün de Ticaret Borsamızda 5 bin fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Amacımız daha yeşil bir Aksaray. Bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Haberler ›› Güncel ››Aksaray'da 'inadına üretim, inadına yatırım' sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:56: "Türkiye oyun endüstrisi 2020'de 1 milyar doları aşacak" - Haber 10:56: Bakan Selçuk; "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak gönderilecek" - Haber 10:56: Akşener: Gamze Pala'nın katili infaz yasasıyla 9 yıl sonra aramıza geri katılacak - Haber 10:55: Harry ve Markle yardım dağıtırken güvenlik kamerasına takıldı - Haber 10:55: Denizer ve Yeni Şarkısı "Dilber" ile Tanışın! - Haber 10:40: İstanbul'da hafta sonu işe gidecekler için toplu ulaşım sabah ve akşam çalışacak - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 09:40: Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler 09:08: İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber