Aksaray'da İnşaat Malzemeleri Deposunda Yangın

Kaynak: AA

Aksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Aksaray-Adana kara yolunun 7. kilometresindeki fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Hızla yayılan alevler, tüm depoyu sardı. Çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda yangın söndürüldü.