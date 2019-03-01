Aksaray'da İntihar Girişimi Karmaşası (1)

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Ersan SAN/İstanbul DHAAksaray'da intihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu.Fatih, Aksaray Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan geçidin korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Tramvay seferleri de aksarken intihar girişimini izleyen çok sayıda kişiyi, polis uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Bu sırada bekleyenler ile polis arasında arbede yaşandı.Polisin intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.Görüntü Dökümü:----------------------Olay yerinden görüntüler-İntihar etmek isteyen kişi-Duran trafik-Kalabalıktan görüntü-Arbede