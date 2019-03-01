Aksaray'da İntihar Girişimi Karmaşası (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İstanbul
DHA
Aksaray'da intihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Polis
tarafından ikna edilen kişi çıktığı korkuluklardan indirilirken, trafik akışı normal seyrine döndü. Fatih
, Aksaray Adnan Menderes
Bulvarı'nda bulunan geçidin korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Tramvay seferleri de aksarken intihar girişimini izleyen çok sayıda kişiyi, polis uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Bu sırada bekleyenler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna ederek, çıktığı korkuluklardan indirdi. İntihar girişimi nedeniyle aksayan trafik akışı normal seyrine döndü.
Görüntü Dökümü:
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Ek Görüntü//
-İntihar girişiminde bulunan kişinin ikna edilmesi
-Trafiğin açılması
-Detaylar
Geçilen görüntü//
-Olay yerinden görüntüler
-İntihar etmek isteyen kişi
-Duran trafik
-Kalabalıktan görüntü
-Arbede
İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA