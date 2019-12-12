Haberler » 3. Sayfa » Aksaray'da iş yeri ve oto hırsızlığına karışan 3 kişi tutuklandı - Haberler

Aksaray'da iş yeri ve oto hırsızlığına karışan 3 kişi tutuklandı

Aksaray'da 3 iş yerini ve 1 otomobili soymaktan gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

12.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:08Aksaray'da iş yeri ve oto hırsızlığına karışan 3 kişi tutuklandı
'da 3 iş yerini ve 1 otomobili soymaktan gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayları Yeni Sanayi Mahallesi ve Küçük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 iş yeri ve 1 otomobil hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili 4 şüpheliyi tespit etti. Güvenlik kameraları ve diğer delillerden yola çıkan polis ekipleri, Ahmet Y. (18), Ö.A. (16), E.K. (15) ve Ö.Y. (17) isimli şüphelileri ikametlerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet Y., Ö.A. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.Y. ise serbest bırakıldı. - AKSARAY

Aksaray, Bölcek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:16 Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi - Haberler
17:16 Otomobilin çarptığı minik kız hayatını kaybetti - Haberler
17:15 Bilecik'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
17:15 Cezayir, 10 ay süren siyasi karışıklığın ardından sandık başında - Haberler
17:14 Bilecik'te eski üst geçit kaldırılıyor - Haberler
17:12 Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
16:15 Son dakika: Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak - Haberler
16:12 Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu - Haberler
16:10 Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü! - Haberler
16:02 Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Haberler
12.12.2019 17:26:34