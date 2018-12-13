Aksaray'da İşçi Servisleri Çarpıştı: 17 Yaralı

AKSARAY'da işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki yine işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada, 17 işçi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi
yolu üzerinde meydana geldi. Süt fabrikasına işçi taşıyan Mehmet Karacaer (34) yönetimindeki 68 S 0349 plakalı otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri üreten fabrikaya işçi götüren İsmail Akın (54) yönetimindeki 68 S 0355 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsteki 17 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
- Aksaray
Aksaray,İşçi
13 Aralık 2018 Perşembe 10:25