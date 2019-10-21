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Aksaray'da "İşimde Lider Şehrimde Değer" protokolü imzalandı

Aksaray Valiliği öncülüğünde, "İşimde Lider Şehrimde Değer" protokolü imzalandı.

21.10.2019 15:40Aksaray'da
Aksaray Valiliği öncülüğünde, "İşimde Lider Şehrimde Değer" protokolü imzalandı.
Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan madde bağımlılarının rehabilitasyonuna yönelik çocuk ve gençler sosyal koruma ile destek programı kapsamındaki kişilerin iş gücü piyasasına kazandırılmalarına yönelik hazırlanan protokol imzalandı.
Vali Ali Mantı, burada yaptığı açıklamada, bu projenin önemli çalışma olduğunu söyledi.
Gençlere sahip çıkılmasının çok önemli olduğunu belirten Mantı, "İşimde Lider Şehrimde Değer' protokolünü imzaladık. Bütün kurumlar üzerine düşeni yapacak. Gençlerimizin geleceğini önemsiyoruz. Bu yüzden çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız artarak devam edecek." diye konuştu.

Aksaray Valiliği, Güncel

Kaynak: AA

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