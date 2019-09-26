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Aksaray'da İtfaiye Haftası etkinlikleri

Aksaray'da İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında stant açıldı.

26.09.2019 13:52Aksaray'da İtfaiye Haftası etkinlikleri
Aksaray'da İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında stant açıldı.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte itfaiye ekipleri standa gelen vatandaşları çalışmaları hakkında bilgilendirdi.
Aksaray Belediyesi İtfaiye Amiri İsmail Bülbül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılı içerisinde bölgede 824 yangın ve 447 kurtarma olayına da müdahale edildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte 8 tatbikat gerçekleştirildi. Eğitim faaliyetleri kapsamında 2 bin 500 kişiye yangın bilgisi, bina tahliyesi, yangında davranış şekilleri gibi konular hakkında eğitim verildi. 91 trafik kazası ve 96 su baskınına müdahale edildi."

Aksaray, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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