Haberler » 3. Sayfa » Aksaray'da itirafçı 5 FETÖ/PDY şüphelisi serbest kaldı - Haberler

Aksaray'da itirafçı 5 FETÖ/PDY şüphelisi serbest kaldı

Aksaray merkezli Kocaeli illerinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemede itirafçı olarak serbest kaldı.

05.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:09Aksaray'da itirafçı 5 FETÖ/PDY şüphelisi serbest kaldı
merkezli illerinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemede itirafçı olarak serbest kaldı.

Edinilen ilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY kapsamında örgütün faaliyetlerini deşifre etme ve engelleme amaçlı yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs tespit etti. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından TEM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aksaray merkezli olmak üzere Kocaeli ilinde 5 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Kocaeli ilinde 1 kişi, Aksaray merkezde 3 kişi ve Aksaray Ortaköy ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler S.D. (38), M.C.A. (27), M.A. (40), M.Z. (33), A.Ü. (29) Aksaray İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 şahıs itirafçı olarak serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kocaeli, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
5.02.2020 13:14:03