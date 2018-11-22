Aksaray'da Jandarmadan Helikopter Destekli Uygulama

Aksaray
İl Jandarma
Komutanlığı Jandarma Trafik Timi, il genelinde helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Komutanlığından bir helikopterin havadan destek verdiği trafik uygulamasında il genelinde kusuru görülen 68 sürücüye 24 bin 379 TL idari para cezası uygulanarak, 16 araç trafikten men edildi. Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, sürücülere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilerek, "Helikopter
destekli trafik denetiminde kurallara uymayan sürücüler hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem uygulanarak, araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, benzer uygulamalar önümüzdeki dönemde artarak devam edecek" denildi. - AKSARAY
Jandarma,Aksaray,Helikopter
22 Kasım 2018 Perşembe 14:58