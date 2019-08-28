Aksaray'da jeotermal saha ihaleleri

Aksaray
'daki üç jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.
Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aksaray'ın Sarıyahşi
, Gülağaç
ve Güzelyurt ilçelerindeki jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.
Alanları bin 228 ile 4 bin 145 hektar, muhammen bedelleri ise 41 bin 865 lira ile 115 bin 681 lira arasında değişen sahaların ihaleleri 3 Eylül Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
İstekliler gerekli belgelerini ihale günü saat 11.00'e kadar dilekçeyle birlikte Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına verebilecek.