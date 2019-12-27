Haberler » 3. Sayfa » Aksaray'da kaçak içki operasyonu - Haberler

Aksaray'da kaçak içki operasyonu

Aksaray'da sahte ve kaçak içki ticaretine yönelik 7 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri çeşitli markalarda 70 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

27.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:11 Aksaray'da kaçak içki operasyonu
'da sahte ve kaçak içki ticaretine yönelik 7 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri çeşitli markalarda 70 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

Aksaray'da, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkilerin piyasaya sürülmeye çalışıldığını bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, belirlenen 7 ayrı iş yerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskın yapan KOM ekipleri iş yerlerinde yaptığı aramalarda çeşitli markalarda 70 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirdi. İçkilere el konulurken, iş yeri sahibi olan S.K. (48) ve R.A. (52) gözaltına alındı. Emniyette ifadelerinin ardından 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere savcılıkça serbest bırakıldı. - AKSARAY

Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:39   Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı - Haberler
21:38   Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı - Haberler
21:31   Çökertilen suç çetesinin 14 üyesi tutuklandı - Haberler
21:28   Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol operasyonu - Haberler
21:24   İletişim Başkanı Altun'dan 'Libya' açıklaması - Haberler
20:04   Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı başladı! Canlı anlatım - Haberler
19:14   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Haberler
18:48   Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Haberler
18:22   Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim - Haberler
15:50   Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
27.12.2019 21:54:14