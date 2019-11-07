Haberler » 3. Sayfa » Aksaray'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Aksaray'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kabinde sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

07.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:47 Aksaray'da kamyon devrildi: 1 yaralı
Aksaray'da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kabinde sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kaza, merkeze bağlı Yenikent beldesi İncesu köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden İsmail D. (43) idaresindeki 68 AN 466 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü kamyon kabininde sıkışırken, düğer sürücülerce kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralıya müdahale ederek 40 dakikalık çalışma sonrası sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü olay yerinde bulunan ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. - AKSARAY

Aksaray, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:20   İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1'i ağır 6 yaralı
00:48   Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:22   Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü kaçtı: 1 ölü
00:14   Tekirdağ'da pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
23:53   Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
00:48   Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:55   Şişli'de kontrolden çıkan otomobil evin salonuna daldı!
22:34   Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
21:06   Eşinin banyoya saat görünümlü gizli kamera koyduğunu fark eden kadın, suç duyurusunda bulundu
13:35   Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 02:09:26