Aksaray'da, kamyonetle bayram konserinde renkli görüntüler

Aksaray'da, kamyonetle bayram konserinde renkli görüntülerAKSARAY'da, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

25.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:06
Aksaray'da, kamyonetle bayram konserinde renkli görüntüler
AKSARAY'da, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamadı. Aksaray Belediyesi, kent sakinlerinin bayramını kutlamak için müzik ekibi ile kamyonet kasasında mobil konser verdi.
Belediyenin organize ettiği müzik grubu, caddeleri dolaşan kamyonetle çeşitli enstrümanlarla yöreye özgü türküler seslendirip, sokak sokak gezerek konser verdi. Vatandaşların bayramlarını kutlayan grup, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer'in bayram mesajını okudu. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden, türkülere tempo tuttu. Balkonlarından sepet uzatan vatandaşlara oyuncak, şeker ve Türk bayrağı hediye edildi.
'BALKONDAN MÜZİSYENLERE ŞEKER ATTIM'
Evinin balkonundan müzikle eğlenen Reyhan Koç, "Bayramda tatlı ve yaprak sarması yaptım. Yakınlarımız sokağa çıkma yasağı ve koronavirüs nedeni ile gelemedi. Bu bayram gelen giden olamadı ve hüzünlü geçti. İnşallah bu virüs bir an önce biter. Bir sonraki bayramda eski günlerdeki gibi kutlarız. Bu bayramda da şeker aldım. Ama kimse kapımızı çalamadı. Bende belediyenin bu eğlencesini görünce dayanamayıp, şekerleri balkondan müzisyenlere attım. Onlar şekerlerimi alınca da çok mutlu oldum" diye konuştu.
( Aksaray’da, kamyonetle bayram konserinde renkli görüntüler

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Güncel, Haber

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