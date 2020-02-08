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Aksaray'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Aksaray'da aylardır beklenen kar yağışı etkisini gösterirken kent ise beyaza büründü.

08.02.2020 00:36 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:37Aksaray'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
'da aylardır beklenen kar yağışı etkisini gösterirken kent ise beyaza büründü.

Aksaray'da aylardır beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kısa sürede Aksaray beyaza bürünürken vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Çoluk çocuk herkes cadde ve sokaklarda doyasıya karın keyfini çıkardı. Beyaz örtüsüyle muhteşem manzaralara sahne olan kar yağışı Aksaray'da adeta kartpostallık görüntüler oluştururken, kara hasret vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi. Vatandaşlar kar yağışını uzun zamandır beklediklerini belirterek, gece yarısı olmasına rağmen sokaklarda karın tadını çıkardıklarını söyledi. - AKSARAY

Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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