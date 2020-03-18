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Aksaray'da kar yığışı etkisini sürdürüyor

Aksaray'da kar yığışı etkisini sürdürüyor Aksaray'da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken ilçe ve köy yolları belirli aralıklarla sürgün ve fırtına nedeniyle trafiğe kapatıldı.

18.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:59
Aksaray'da kar yığışı etkisini sürdürüyor
AKSARAY - Aksaray'da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken ilçe ve köy yolları belirli aralıklarla sürgün ve fırtına nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kentte 2 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı bugün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yığışı nedeniyle bazı köy ve ilçe yolları kısmen trafiğe kapatıldı. Kar yağışı ile birlikte etkili olan rüzgarla sürgünlere neden olurken, özellikle köy ve ilçe yollarında ekiplerce açılan yollar kısa sürede yeniden trafiğe kapatıldı. Fırtına ve kar yağışı nedeniyle ilçe ve köy yollarında araçlar güçlükle seyrederken, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Birçok yolda da çok sayıda maddi hasarlı kazalar yaşanırken, otomobil ve minibüsler yoldan çıkarak şarampole düştü. Kar yağışı kent genelinde halen etkisini sürdürürken, önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. Aksaray’da kar yığışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: İHA

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Aksaray'da kar yığışı etkisini sürdürüyor
Etiketler : Aksaray, Genel

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