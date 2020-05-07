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Aksaray'da karantina süreleri dolan 348 kişi memleketlerine uğurlandı

Kuveyt'ten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildikleri Aksaray'da, karantina süreleri dolan 348 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı.

Aksaray'da karantina süreleri dolan 348 kişi memleketlerine uğurlandı
07.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:37
Kuveyt'ten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildikleri Aksaray'da, karantina süreleri dolan 348 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla başlatılan tahliye operasyonu çerçevesinde Kuveyt'ten getirilen 348 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Aksaray Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlar, kendileri için yurt önünde hazır bekletilen otobüslere binerek, memleketlerine doğru yola çıktı.
Karantina süresi dolan vatandaşlardan Osman Nuri Kadıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine yurtlarda bakan tüm ekibe teşekkür ederek, "AFAD'ı aradım kendilerine de söyledim. İlgi ve alaka çok güzeldi. Diğer yurtlarda da arkadaşlarımız vardı. Onlar da çok memnun kaldı ancak Aksaray bir tık daha iyiydi. Herkese teşekkür ediyorum. Biraz sonra memleketim Ordu'ya doğru yola çıkacağız. İnşallah sağ salim varırız." diye konuştu.
Metin İmece de 14 gün süren karantina sürecindeki ilgi ve alakadan son derece memnun kaldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Aksaray'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında Rusya ve Fas'tan getirilen 375 vatandaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Aksaray, Kuveyt, Güncel, Haber

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