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Aksaray'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk 3 kişi tedavi altına alındı.

07.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:26 Aksaray'da karbonmonoksit zehirlenmesi
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk 3 kişi tedavi altına alındı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Yasin (38), eşi Sultan ve çocuğu Yaşar Pala'nın (2) rahatsızlanması üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından zehirlenen 3 kişiye Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan ve kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 3 kişinin tedavileri sürüyor.

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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