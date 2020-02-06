Haberler » Güncel » Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı - Haber

Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı

Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

06.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:04Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı
'da karbonmonoksitten zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan Nurettin Mutlu, sabah çocukları Zehra Melek (6) ve Melike (12) ile aynı odada kalan yeğenleri Melike (12) ve Hasan Mutlu'yu (10) uyandırmak için odaya girdi.
Odada çocukları ve yeğenlerinin hareketsiz yattığını gören Mutlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen 4 çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Öte yandan, merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşayan Gökhan (30) ile eşi Müjde Baş (30) bulantı ve kusma şikayetiyle sağlık ekiplerini aradı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftin, karbonmonoksitten zehirlendiği belirtildi. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hasan Mutlu, Güzelyurt, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 14:10:48