14.06.2019 11:29
Haberler»Güncel » Haber

Aksaray'da karne heyecanı

Aksaray

Aksaray'da eğitim gören 83 bin 352 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Aksaray'da eğitim gören 83 bin 352 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.
Kentte bulunan Mehmet Sarrafoğlu ilköğretim okulunda da karne töreni vardi.
Milli Eğitim Müdür Vekili Hayrullah Alaboyun burada yaptığı konuşmada Aksaray'da 450 okul ve eğitim kurumlarında okuyan 83 bin 352 öğrencinin karnelerini alarak yaz tatiline başladığını söyledi.
Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Görmez, Eğitim-Bir -Sen Aksaray Şube Başkanı Murat Günaydın, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Toprak'ın katıldığı karne töreninde karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı.
Kaynak: AA
Aksaray, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:25 Yavru köpekler Dicle Elektrik ekibi sayesinde kurtuldu
13:25 Jandarma Teşkilatı'nın 180. Yıl dönümü kutlanıyor
13:25 Manisa'da deprem
13:25 Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi
13:25 Anne ayı, orman işçilerini 'rehin' aldı
13:25 Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Coşkun Göğen 75'inci yaşını kutladı
13:25 Hırsızları kamera görüntüleri ele verdi
13:25 AB'den "İtalyan enerjisine" onay
13:25 Kafeye dalan otobüsün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
13:24 İzmir'de 'imar barışı'na yoğun talep
13:24 SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI KARAR İÇİN 4 EYLÜL'E ERTELENDİ
13:24 Komando birlikleri Suriye'ye hareket etti
13:24 Şırnaklı öğrenciler RTÜK'ü ziyaret etti
13:23 Celalettin Ekinci: "Üniversite sınavı her şeyin sonu olan bir kader değildir"