Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı

Aksaray'da iş yerine gelen zarfı akşam eve gelince açan kişi ile ailesi, iddiaya göre zarfın içindeki tozdan kaynaklı rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan aile bireyleri polis, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından binanın önüne kurulan çadırda karantinaya alındı, binadakiler ise tahliye edildi.

MİDE BULANTISI VE BAŞ DÖNMESİ BAŞLADI

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 704 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi iş yerine gelen zarfı, akşam evine gidince açtı. İddiaya göre, zarfın içindeki kimyasal olduğu düşünülen toz madde nedeniyle, kendisinde ve ailesinde, mide bulantısı ve baş dönmesi başladı. Bunun üzerine aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

AİLE BİREYLERİ KARANTİNAYA ALINDI

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, kimyasal madde endişesi nedeniyle binanın önünü arınma çadırı kurdu. Polis ise binada oturanları güvenli bir şekilde tahliye etti. 4 kişi oldukları tahmin edilen aile bireyleri, bu çadırda karantinaya alındı. Uzmanlar tarafından burada yıkanan aile ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KİMYASAL MADDE VAKALARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Son dönemde kimyasal madde vakaları büyük bir artış gösterdi. Geçtiğimiz günlerde de Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir evde kimyasal madde içtiği iddia edilen bir genç ile bu kişiye müdahale sırasında söz konusu maddeden etkilenen aile bireyleri ile sağlık çalışanları hastaneye kaldırılmıştı.