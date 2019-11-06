Haberler » Güncel » Aksaray'da kış dönemi hazırlıkları görüşüldü

Aksaray'da kış dönemi hazırlıkları görüşüldü

Aksaray'da 2019-2020 Dönemi Ağır Kış Şartları ve Karla Mücadele Toplantısı Vali Ali Mantı Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

06.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:30 Aksaray'da kış dönemi hazırlıkları görüşüldü
Aksaray'da 2019-2020 Dönemi Ağır Kış Şartları ve Karla Mücadele Toplantısı Vali Ali Mantı Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 38. Şube Şefliği tarafından hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek, olağan iş ve hizmetlerin yürütülmesinde yoğun kar yağışına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerle ilgili sunumların yapıldığı toplantıda konuşan Vali Ali Mantı, kış şartları ve diğer yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında devletin kurumları ve imkanları ile her an hazır olduğunu söyledi. Kar ve olası felaketlere karşı mücadelede en ufak bir ihmale sebebiyet verilmemesinin önemini vurgulayan Vali Ali Mantı, gerekli koordinasyon sağlanarak işbirliği içesinde hareket edileceğini söyledi. - AKSARAY

Murat Kolcu, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:38   Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
02:29   Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
02:24   TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU-2
02:24   Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu-2
02:23   TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 02:40:38