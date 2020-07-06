Aksaray'da kız istemeden dönen aile kaza yaptı 1 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da kız istemeden dönen aile kaza yaptı 1 ölü, 4 yaralıAKSARAY'da, kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönen ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

06.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:51
Aksaray'da kız istemeden dönen aile kaza yaptı 1 ölü, 4 yaralı
AKSARAY'da, kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönen ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönmek üzere olan ailenin bulunduğu, Ramazan Çelik (48) yönetimindeki 68 FC 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Çelik ve Bursa'da sözlenen Ömer Sakarya (21) ile annesi Nilüfer Sakarya (41), babası İsmail Sakarya (43) yaralandı. Gencin dayısı Veysel Cullaz (35) ise yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Çelik, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın üzerini ve takılı olan emniyet kemerini kesmesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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