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Aksaray'da kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılıyor

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçülerek sağlık durumları kontrol edildi.

03.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:24
Aksaray'da kontrol noktalarında
Aksaray 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçülerek sağlık durumları kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Aksaray kara yolunda seyreden araçları, salgının yayılmasını engellemek ve taşıyıcı durumda olanları tespit etmek amacıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurdu.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, burada sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların ateşini ölçerek Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve neler yapılması gerektiği gibi konularda vatandaşları bilgilendirdi.
İstanbul 'dan Hatay 'a giden Mehmet Solak, gazetecilere, alınan tedbirlerden çok memnun olduklarını dile getirerek yola çıktığı andan itibaren 5'inci kontrolünün yapıldığını söyledi.
Bu virüse karşı alınan önlemlerin çok yerinde olduğunu anlatan Solak, "Devletimiz iyi ki sağlığımızı düşünüyor. İstanbul'dan Hatay'a gidiyorum. Kışın İstanbul'da kalıyorum, yazın memleketim Hatay'a gidiyorum, orada yaşıyorum. İster istemez arabam böyle dolu oluyor malzemelerle." dedi.
Aydın Tığlıoğlu ise ailesiyle birlikte Ankara'dan Aksaray'a geldiğini ifade etti.
Bu gibi kontrollerin yapılması gerektiğini vurgulayan Tığlıoğlu "Vatandaşlar olarak bizim de önlem almamız önemli. Herkesin açıklanan kurallara uyması gerekiyor. Bu gibi uygulamalar için de teşekkür ediyoruz. Ankara'da bulunduğum ilçede bir kez kontrol yaptılar. Bir de şimdi yapıyorlar, çok güzel bir uygulama." diye konuştu.
Ankara'dan Niğde'ye giden Ali Yıldız da bu gibi uygulamaların çok yerinde olduğunu belirterek kontrollerin daha da sıkı hale gelmesinin önemine dikkati çekti.
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Kaynak: AA

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