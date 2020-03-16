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Aksaray'da korona virüsü tedbirleri kapsamında hasta ziyaretleri yasaklandı

Aksaray'da korona virüsü tedbirleri kapsamında hastanede hasta ziyaretleri yasaklandı.

16.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:17
Aksaray'da korona virüsü tedbirleri kapsamında hasta ziyaretleri yasaklandı
Aksaray 'da korona virüsü tedbirleri kapsamında hastanede hasta ziyaretleri yasaklandı.

Aksaray'da Sağlık Bakanlığı talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hasta ziyaretleri korona virüsü tedbirleri kapsamında yasaklandı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından duyurulan ve Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzalı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan korona virüsü bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Yurt genelinde de alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik, hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin Mart ve Nisan ayı boyunca mesai saatleri içinde yapılmaması, mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi, yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması, hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması. Yukarıdaki önerilerin ilinizde bulunan tüm sağlık kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgileriniz ve gereğini rica ederim" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ahmet Tekin, Aksaray, Güncel

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