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Aksaray'da 'koronavirüs' önlemi

Aksaray'da 'koronavirüs' önlemiAKSARAY'de belediye tarafından 'koronavirüs'e tedbir amaçlı okullar, halk otobüsleri, işçi ve okul servislerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

12.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:04
Aksaray 'da 'koronavirüs' önlemi
AKSARAY'de belediye tarafından 'koronavirüs'e tedbir amaçlı okullar, halk otobüsleri, işçi ve okul servislerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Aksaray Belediyesi 'koronavirüs'ü önlem amacıyla kentte dezenfeksiyon çalışması başlattı. Çalışma kapsamında okullar, halk otobüsleri, öğrenci ve işçilerin kullandığı servis araçları dezenfekte edildi.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinç, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Halkımıza temiz ve hijyenik ortamlar sunabilmek için büyük titizlik gösteriyoruz. Öğrenci servislerinde ve işçi servislerinde yaptığımız kapsamlı dezenfeksiyon çalışması ile öğrencilerimizin ve işçilerimizin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek virüs ve bakterilerin yayılmasını önleyeceğiz." dedi. Aksaray'da 'koronavirüs' önlemi

Kaynak: DHA

Etiketler : Aksaray, İşçi, Güncel

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