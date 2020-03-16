Aksaray'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları
Aksaray Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki yer üstü ve yer altı çöp konteynırlarını dezenfekte ediyor.
16.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:06
Aksaray Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki yer üstü ve yer altı çöp konteynırlarını dezenfekte ediyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman vatandaşın sağlığını düşündüklerini söyledi.
Ekiplerin, dezenfekte işlemine gece gündüz devam ettiğini belirten Dinçer, "Şehrimizde bulunan yer altı ve yer üstü çöp konteynırlarını temizleyerek dezenfekte ediyoruz. Sadece konteynırlar değil çöp kutuları ve atıktan kaynaklanan kirli noktaları da temizliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile halk sağlığını tehdit eden virüs ve bakteri oluşumunu önlemiş oluyoruz." diye konuştu.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman vatandaşın sağlığını düşündüklerini söyledi.
Ekiplerin, dezenfekte işlemine gece gündüz devam ettiğini belirten Dinçer, "Şehrimizde bulunan yer altı ve yer üstü çöp konteynırlarını temizleyerek dezenfekte ediyoruz. Sadece konteynırlar değil çöp kutuları ve atıktan kaynaklanan kirli noktaları da temizliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile halk sağlığını tehdit eden virüs ve bakteri oluşumunu önlemiş oluyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : Evren Dinçer, Aksaray, Güncel
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