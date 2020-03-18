Menü
Haberler ›› Güncel ››Aksaray'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - Güncel

Aksaray'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Aksaray Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

18.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:32
Aksaray'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları
Aksaray Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel olarak hijyen ekipleri oluşturduklarını, vatandaşlarca kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, camiler, otobüsler düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirten Dinçer, şöyle konuştu:
"Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'yi de tehdit eden virüse karşı ülke olarak çok ciddi tedbirler aldık. Hükümetimiz bu konuda çok başarılı bir çalışma ortaya koyuyor. Bütün hemşehrilerimizden yapılan uyarıları mutlaka dikkate almalarını istiyorum. Millet olarak el ele vererek tedbirleri uygulayalım. Hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü olamaz. Birlikte bu virüsü yenebiliriz."

Kaynak: AA

Etiketler : Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı Güncel
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz Güncel
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz