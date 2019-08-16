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Aksaray'da köylerde içme suyu şebekesi çalışması tamamlandı

Aksaray'da İl Özel İdaresi tarafından 4 köyde başlatılan içme suyu şebeke çalışmaları tamamlandı.

16.08.2019 10:17 Aksaray'da köylerde içme suyu şebekesi çalışması tamamlandı
Aksaray'da İl Özel İdaresi tarafından 4 köyde başlatılan içme suyu şebeke çalışmaları tamamlandı.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda Yalman ve Gökçe köyünde başlatılan içme suyu şebekesi yenileme çalışması tamamlanarak, içme suyu olmayan Böget ve Çeltek köyüne de içme suyu şebeke hattı yapıldı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, "Yalman köyünde bin 700 metrelik içme suyu terfili isale hattı yenilenmiş, terfi binasının bakım ve onarımı yapılmıştır. Gökçe köyünde ise bin 900 metrelik içme suyu hattının yenilenmesi yapılmıştır. Eskil ilçesine bağlı Böget köyüne de 3 bin 500 metre uzaklıkta bulunan Eskil Belediyesine ait içme suyu hattından bağlantı yapılarak Böget köyünün içme suyu sorunu çözüme kavuşturulmuştur. Çeltek köyüne ise içme suyu sondajı açılmış ve köyün ihtiyacını karşılayacak miktar ve kalitede suya ulaşılarak Çeltek köyünün içme suyu sorunu çözülmüştür" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Eskil, Gökçe, Güncel

Kaynak: İHA

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