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Aksaray'da koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde çobanlar ile tarla sahipleri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

17.10.2019 21:04Aksaray'da koyun otlatma kavgası: 8 yaralı
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde çobanlar ile tarla sahipleri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Bekarlar köyü yakınlarındaki tarlalarında patates toplayan Hikmet G, Sami K, Muhammet Sayit K, Ali K, Deniz K. ile çobanlar Bayram Ü, Hasan Ü. ve Cenay G. arasında koyun otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini taş, sopa ve demir çubuklarla yaraladı. Yaralanan 8 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gülağaç Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı.

Bekarlar, Gülağaç, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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