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Aksaray'da Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetlendi

Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kasaplarda denetim yaptı.

31.07.2019 12:00 Aksaray'da Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetlendi
Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kasaplarda denetim yaptı.

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda güvenilirliğinin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici sağlığının korunması amacıyla Kurban Bayramı öncesi kasaplara yönelik geniş çaplı bir denetim başlatan ekipler, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kentte faaliyet gösteren kasaplara ani baskınlar yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav'ın da katıldığı denetimlerde bir açıklama yapan Saklav, "Bu denetimler, Alo Gıda 174 ihbar hattına gelen ihbar ve şikayetlere istinaden yapılan denetimler, HACCP tetkikleri, onay işlemleri, numune alma, izlenebilirlik ve takip denetimleri ve il müdürlüğümüze yapılan yazılı ve sözlü şikayetlere istinaden gibi nedenlerle yapılmaktadır. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilimizde bulunan kasap ve şarküterilere ekiplerimiz ile birlikte denetimler yapıyoruz. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. İşletmelere mevzuat hükümleri hakkında gerekli bilgilendirmeler de yapılıyor. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmaları için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi. - AKSARAY

Kurban Bayramı, Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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