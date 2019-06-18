18.06.2019 11:19
Haberler»Güncel » Haber

Aksaray'da minibüs devrildi 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da minibüs devrildi 1 ölü, 2 yaralıAksaray'da sürücüsünün kontrolden çıkıp, devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da minibüs devrildi 1 ölü, 2 yaralı
Aksaray'da sürücüsünün kontrolden çıkıp, devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Aksaray - Konya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Şah Fırtına (40) yönetimindeki 12 AAD 243 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Şah Fırtına ile yanındaki Alaaddin Oya (45) ve Kenan Demir (54) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kenan Demir, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Sürücü Mehmet Şah Fırtına'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
(Aksaray'da minibüs devrildi 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: DHA
ölü, öldü, aksaray, minibüs, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:12 İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar
13:12 Kayseri'de FETÖ'den yargılanan polis memuruna hapis cezası
13:11 Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı
13:11 İSTANBUL-MEHTERAN BÖLÜĞÜ DOLMABAHÇE SARAYI'NDA KONSER VERDİ
13:11 Cimnastikçiler Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor
13:10 Kırıkkale'de sağanak etkili oldu
13:10 Devrilen traktörden fırlayan sürücü ağır yaralandı