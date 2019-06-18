18.06.2019 11:59
Haberler»3. Sayfa » Haber

Aksaray'da minibüs devrildi: 1 ölü,2 yaralı

Aksaray

Aksaray'da kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray- Konya karayolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şah F. (40) idaresindeki 12 AAD 243 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan Alaattin O. (45), Kenan Demir (54) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kenan Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
Kaynak: İHA
konya, trafik kazası, minibüs, aksaray, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:51 Bursa'da tefeci operasyonu: 11 gözaltı
12:43 Yüzlerce metre ötedeki trafik kural ihlalleri drone ile tespit ediliyor
12:35 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
12:34 Fren yapan otobüsün üzerinden yola savruldular
12:33 Uyanık göçmen kaçakçısı kadın, yakayı ele verdi
12:32 Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
12:31 Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan dereye uçtular: 3 yaralı