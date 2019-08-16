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Aksaray'da minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Aksaray'da minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

16.08.2019 11:48 Aksaray'da minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü
Aksaray'da minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Gülağaç ilçesi Camili Ören köyü arasında yapımı devam eden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Avan (29) idaresindeki 68 HV 815 plakalı minibüs ile M.A. yönetimindeki 33 DJZ 22 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Minibüs sürücüsü ağır yaralanırken kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kabinde sıkışan minibüs sürücüsü Ekrem Avan, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Ekrem Avan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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