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Aksaray'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

02.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:52
Aksaray'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Aksaray 'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Baki Badak idaresindeki 03 AAS 889 plakalı minibüs, Aksaray- Konya kara yolu Eşmekaya Işıklar mevkisinde, Hüseyin Akman yönetimindeki 68 EY 483 plakalı kamyonla çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sıkışan sürücü Badak ve minibüsteki kimliği belirlenemeyen kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Badak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Eşmekaya, Aksaray, Konya, Güncel
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