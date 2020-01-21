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Aksaray'da muhtarlara hizmet içi eğitim semineri

Aksaray'da köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim verildi.

21.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:06Aksaray'da muhtarlara hizmet içi eğitim semineri
'da köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim verildi.
Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Ali Mantı, muhtarların zor ama şerefli bir görevi ifa ettiklerini söyledi.
Muhtarlığın çok kuvvetli yerel yönetim birimi olduğunu belirten Mantı, şunları kaydetti:
" Cumhuriyeti adına hizmet eden muhtarlarımız seçilmiş en önemli organlardan bir tanesidir. Her sistemde her meslekte sıkıntılar olduğu gibi muhtarlarımızdan zaman zaman sıkıntıları oluyor. Muhtarlarımız zor ama şerefli bir görevi ifa ediyor. Önemli olan kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak. Hepimiz insanız zaman zaman hoşumuza gitmeyen şeyler olabilir. Önemli olan bunları iyilikle güzellikle bertaraf etmektir. İşimiz zor ama vatana, vatandaşa hizmet aşkı var. Hep birlikte güzel olan iyi olan ne varsa onu ortaya çıkaracağız."
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programında muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletmesinin amaçlandığı bildirildi.

Ali Mantı, Türkiye, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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