Haberler » 3. Sayfa » Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde

Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde

Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde AKSARAY - Aksaray'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narko Timler, okul bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

18.10.2019 00:08
Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde

AKSARAY - Aksaray'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narko Timler, okul bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri okul önlerinde geniş güvenlik önlemleri alarak denetim ve uygulamalarını sürdürüyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında okul bölgelerinde görev alan Narko Timler, okul bölgesindeki tüm araç ve şahısları sorgudan geçiriyor. Her gün gerçekleştirilen uygulamalara sivil ekipler de katılırken, sivil ekipler bölgedeki şahıs ve araçları takibe alıyor. Gün içerisinde yapılan uygulamalar kapsamında 80 şahıs ile 50 araç kontrol ediliyor.
Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:55 Hastane önündeki kadının cesedi olayının intihar olduğu ortaya çıktı
00:54 Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar
00:50 Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı
00:45 Ataşehir'de 21 katlı inşaatta yangın paniği
00:35 Kahramanmaraş'ta motosiklet kazası: 2 ölü, 2 yaralı
00:39 Tarlada koyun otlatma kavgası: 8 yaralı
00:37 Kedilerin mamasına kimyasal madde koyduğu iddia edilen şahsa tepki
18.10.2019 01:00:11