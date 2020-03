Aksaray'da öğrencilerden kan ve kök hücre bağışı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri, şiddete maruz kalarak yaşamını yitiren kadınlar anısına kan, lösemi hastası çocuklar için de kök hücre bağışında bulundu.ASÜ'de eğitim öğretim gören ve belirli topluluklarda görev alan öğrenciler, Kızılay işbirliğinde Spor Bilimleri Fakültesinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenledi. Geçmişte şiddete maruz kalarak yaşamını yitiren kadınların anısına kan bağışı yapıp aynı zamanda bağış toplayan öğrenciler, lösemi hastası çocuklar için de kök hücre bağışı yaptı. Kan ve kök hücre bağışı öncesi belirli sağlık testlerinden geçen öğrencilerden kimi kan, kimi ise kök hücre bağışında bulundu."Her kan 3 can" sloganıyla başlattıkları kampanyanın ilgi gördüğünü dile getiren öğrencilerden Yunus Toy, "Daha önce katledilmiş kadınlar anısına onların ismi için kan bağışı talebinde bulunuyoruz. Kan bağışı yapan öğrenciler sayesinde en az 3 kişi hayat buluyor. Aynı zamanda lösemili çocuklar için kök hücre bağışı talebinde bulunuyoruz. Bütün arkadaşlarımızı buraya davet ediyorum" dedi.Kan bağışında bulunan Faruk Şanlı adlı öğrenci ise, "Burada yapılan bağış etkinliğinde kan vermeye geldim. Buradaki arkadaşlarıma ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kök hücre bağışında da bulunmak istedim. Ama maalesef kök hücre çıkmadı. Şuan bu ülkemizde ihtiyaç olan bir şey. Kızılay ekibine ve topluluk temsilcisi öğrencilere teşekkür ediyorum. Her öğrenci kardeşimizi buraya davet ediyorum. Çünkü her insanımızın, canımızın buna ihtiyacı var" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA